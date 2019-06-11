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Песков вновь прокомментировал дело Голунова

Москва, 11.06.2019

Глава пресс-службу российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, заявил, что сейчас необходимо дождаться ясности по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков и в настоящее время находятся под домашним арестом.

«Обещают, что это будет всё достаточно быстро, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Скажу вам, что президенту РФ об этом деле регулярно докладывают. Глава государства со всеми министрами в течение дня общается в день по несколько раз, в том числе и по данному вопросу. А то, что вы видите на экранах ТВ или читаете в СМИ – верхняя часть айсберга рабочего дня Владимира Путина».

При этом он опроверг информацию ряда СМИ, что в Кремле стараются урегулировать ситуацию с Голуновым до «прямой линии» с президентом, которая запланирована на 20 июня.

«Это неправда, – подчеркнул он. – Никаких таких установок нет и быть не может».

По словам Пескова, если ситуация вокруг Голунова будет оставаться актуальной к 20 июня, то соответствующие вопросы от российских граждан к президенту прозвучат в прямом эфире.

«Первую пару сотен тысяч вопросов, направленных на «прямую линию», я уже бегло просмотрел. Да, действительно, там есть вопросу по делу Ивана Голунова, но если честно, ими «прямая линия» не завалена», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков ответил на вопрос одного из журналистов, как в Кремля относятся к маршу в поддержку Голунова, который планируется провести 12 июня в Москве и некоторых других городах страны. По его мнению, такие акции именно 12 июня могут помешать праздничной атмосфере в День России

«Естественно, это вопрос местных властей. Но в то же время завтра всё-таки выходной день, завтра День России. Поэтому проведение каких-то массовых акций, которые несут определённый серьёзный подтекст, может стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: решать городским властям. Если они не против таких мероприятий, то пусть они проходят», – резюмировал представитель Кремля.

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