Новый церковный раскол на Украине

«Почетный патриарх» Православной церкви Украины Филарет созывает Поместный Собор «Киевского патриархата» 20 июня 2019 года.

90-летний Филарет (Денисенко) с 1992 года боролся за отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата. Однако после получения Украиной Томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата Филарет получил несуществующее звание «почетного патриарха» и фактически остался не у дел.

После отставки Петра Порошенко с должности президента Украины и прекращения вмешательства государства в дела церкви, Филарет заявил о об обмане при получении Томоса и развернул борьбу с пропорошенковской православной церковью Украины.