Роспотребнадзор предлагает ввести запрет на уничтожение свежих продуктов

Роспотребнадзор предлагает ввести запрет на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов на законодательном уровне, сообщает ведомство. Предложение прозвучало в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает документ, который опубликован на сайте СПЧ, запрет на уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов питания призван усовершенствовать нормативно-правовую базу в области обращения с отходами производства и потребления. В ведомстве заявили, что считают правильным и целесообразным запретить захоронение и уничтожение продуктов питания.

Также в сообщении предлагается изменить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов. Рекомендации СПЧ по итогам заседания будут опубликованы в ближайшее время.