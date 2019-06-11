Российский рынок установил новый рекорд

На таком-то фоне!

Начало недели для российского фондового рынка стало удивительно успешным, удивительно – постольку, поскольку на мировых площадках стабильности по-прежнему нет. И тем не менее индекс Мосбиржи — MOEX 10 июня обновил исторический максимум, поднявшись к рекордным 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта, напоминает ТАСС. А днем 11 июня показатель составил 2 753,96, (на 12.52, плюс 0,43 к закрытию накануне).

Такой рост многие эксперты объясняют началом дивидендного сезона: компании фиксируют списки акционеров, имеющих право на дивиденды за прошлый год, и инвесторы стремятся успеть купить бумаги до этого момента. Только на этой неделе предстоит закрыть списки акционеров Сбербанка, «Магнита», «Роснефти» и нескольких компаний поменьше.

Резкий рост российского фондового рынка в последние две недели связан с абсолютно разными факторами, которые лишь в совокупности позволили Мосбирже обновить исторический максимум вновь за несколько дней, указывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Во-первых, безусловно, важнейшую роль сыграла сезонность дивидендов. Кроме Газпрома, который стал настоящим локомотивом индекса MOEX, также положительную динамику практически каждый день поддерживали как другие нефтяные компании, так и компании из банковского и энергетического секторов.

Во-вторых, продолжает аналитик, положительную роль сыграл позитивный внешний фон после проведения в Санкт-Петербурге международного экономического форума, важнейшие решения которого также поддержали российский рынок. Немаловажным стала и внешняя поддержка российских торговых индексов мировой программой помощи ЕМ рынкам, и общее снижение интереса инвесторов к другим фондовым площадкам, которые, в большинстве своём, потеряли из-за торгового конфликта США и Китая, в отличие от рынка российского, который только поднял свою привлекательность на фоне общего спада.

Нам не дано предугадать

Ожидания от индексов ММВБ и РТС в краткосрочном периоде в основном позитивны, указывает Андрей Люшин. Пока весь мир не решит свои проблемы, российский рынок продолжит положительную динамику и, вполне возможно, на этой или следующей неделе мы увидим обновление исторического максимума по ходу одной из торговых сессий. В целом к концу недели стоит ожидать положения не ниже 2755 п.п., с вероятностью ещё большего роста. В среднесрочном и долгосрочном периодах довольно трудно предугадать исход событий, так как основными причинами регресса на Мосбирже могут стать непредвиденные внешние влияния. Однако такое может произойти не раньше начала третьего квартала текущего года.

Минус 5-7?

Непосредственно вчерашнее обновление исторического максимума по индексу Мосбиржи связано с внешним фоном – ростом индекса MSCI EM вчера в моменте на 0,6%, отмечает. в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Сегодня динамика внешних рынков также позитивная, констатирует он. Настроение глобальных инвесторов поменялось после сделки США и Мексики в отношении нелегальной миграции и торговых вопросов, что позволило Трампу отменить пошлины на мексиканский импорт в размере 5% и также не допустить их повышения до 25%. То есть инвесторы чисто гипотетически допускают налаживание переговоров по торговым противоречиям с Китаем. В фокусе — встреча Трампа и Си на саммите 28-29 июня в японской Осаке.

И только в качестве альтернативной причины можно отметить дивидендный сезон, продолжает эксперт. По ряду эмитентов с высокой долей в индексе мы видим отсечки в ближайшие дни. Инвесторы спешат поучаствовать в историях, по которым ожидается стабильный или растущий дивидендный поток. Но это ситуация с двусторонним движением. Отсечки приводят к снижению котировок индекса.

Сегодня Сбербанк, на днях, следом от дивидендов очистятся Роснефть, «Магнит» и Северсталь. То есть в ближайшую неделю индекс Мосбиржи потеряет еще порядка 1% на отсечках. До конца месяца дивиденды выплатят НЛМК, ММК, Норникель и Башнефть. То есть, уверен Константин Карпов, в следующие несколько дней станет нормальным открытие рынка с гэпом вниз. Если внешний фон будет нейтральный или негативный – просадка, скорее всего, будет углубляться.

По его словам, основные факторы для движения нашего рынка, за исключением дивидендов, а именно нефть в рублях и индекс MSCI EM, также пересчитанный в рубли, с начала второго квартала 2019 года снизились на 10% и 5% соответственно. Индекс Мосбиржи при этом вырос на 8,7%. Дисбаланс огромный, добавляет Константин Карпов, но он уменьшится по мере очистки «основных» голубых фишек от дивидендов. Иными словами, при прочих равных, помимо дивидендных гэпов индексу Мосбиржи нужно просесть еще на 5-7% для приведения в норму корреляции с ключевыми рынками.