России и Huawei трудно обойтись в революции без «Авроры»

Есть такая ОС!

Похоже, что российские власти решили в полной мере использовать торговые спросы США для усиления своих позиций в Китае. Как сообщило агентство РБК со ссылкой на издание The Bell, министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин еще перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую.

По некоторым данным, тему обсуждали даже президент Владимир Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщается, что переговоры ведутся и о локализации в России производства части устройств Huawei. Последняя испытывает сильное давление со стороны США и недавно лишилась доступа к Android, операционной системы от Google.

Название «Аврора» в феврале 2019 года получила мобильная операционная система ОС Sailfish, которая принадлежит корпорации «Ростелеком». Эта ОС рассматривается как перспективная для предустановки на все мобильные устройства, продаваемые в России.

Потрите русского, на сей раз найдете финна

Как уточняет эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский, мобильная система «Аврора» (ранее SailfishOS) разработана финской компанией Jolla, которая прежде была подразделением Nokia. Преимущество этой платформы заключается в ее возможности работать с приложениями Android, что может позволить Huawei сохранить круг возможностей Android-устройств.

Как он вспоминает, о вероятности обращения китайской компании к российским возможностям, в МФО заговорили сразу, как только стало известно о введенных против нее ограничениях. В то же время, по его мнению, концентрация данных на российской территории вряд ли понравится китайским партнерам.

Возможны ли новые санкции против России за помощь Китаю – да, возможны, говорит аналитик. Но пугают ли они нас? Скорее нет, чем да, добавляет он. Реальных рычагов давления осталось очень мало, а те, что еще можно использовать могут вызвать существенную «отдачу». Так, Россия и Китай являются крупнейшими экспортерами ряда важнейших металлов и в США это понимают, полагает он.

Объединит ли это Китай и Россию против США? Скорее нет, считает Дмитрий Иногородский: это просто бизнес, и тут работает схема «враг моего врага – мой друг».

Выстрелит ли «Аврора»?

Ростелеком может рассчитывать на прирост капитализации, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если «Аврора» понравится пользователям и станет коммерчески успешным продуктом. Этому есть, правда, большое препятствие в виде того, считает он, что программный код изначально является открытым, но в российской версии, скорее всего, будут какие-то закрытые участки кода, соответственно, дорабатывать его сможет только разработчик. И это в корне отличается от философии ПО Linux, на базе которого построена ОС.

Сосредоточение разработки в одной точке или в одних руках гарантированно обеспечивает отставание в развитии от ПО, которое имеет открытый исходный код — это давно аксиома в разработке программного обеспечения. Ростелеком выполняет задачу обеспечения информационной безопасности, она тоже важна, но эта система, если не будет открытой, будет быстро устаревать, считает эксперт.

Проблема разработки ПО для мобильных устройств, указывает Илья Жарский, главным образом заключается в способности вложить в это несколько миллиардов долларов, завоевать популярность и поддерживать ее, в чем и состоит секрет успеха Android и iOS. И нишевые ОС практически никогда не смогут обогнать по популярности эти топ-2, если только кто-то из предпринимателей мирового уровня не поставит на карту свой капитал и не рискнет.

Но, замечает он в дополнение, скажем, компьютер «Эльбрус» с большой долей отечественных разработок внутри существует, и развивать это необходимо. В целом вопрос в том, как соблюсти требования безопасности с необходимостью масштабного участия в разработке любителей-энтузиастов, заключает аналитик.

Впрочем, нужно отметить, что все высказанные выше опасения построены лишь на предположениях. Владелец новой, ставшей российской, операционной системы наверняка понимает условия ее коммерческой успешности, а Huawei, хоть и находится в сложном положении, вряд ли не способна заключить гипотетическую сделку с российской стороной на любых, устраивающих ее условиях.

В число таких условий должно войти и отсутствие всего, что может помешать популярности устанавливаемой на ее устройствах ОС. Гипотетической, и не более, остается пока, напомним, сама сделка. Выстрелит ли «Аврора» в направлении той цели, попадание в которую означало бы едва ли не революционный сдвиг на рынке ПО для мобильных устройств? Подождем, а то, как говорят социологи, предсказание революции — дело архисложное, товарищи.