Ротенберг построит на триллионы

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга подписали на ПМЭФ меморандум о создании совместного предприятия – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства, как сообщается на сайте ВЭБ.РФ. Участники получат по 50% долей в СП, которое займется крупными проектами в области развития магистральной и городской инфраструктуры. Речь идет о рынке в десятки триллионов рублей. В мае ВЭБ сообщал ТАСС о том, что ВЭБ.РФ и АО «ВЭБ Инфраструктура» рассматривают возможности участия в десяти транспортных инвестиционных инфраструктурных проектах общей стоимостью более полутора триллионов рублей, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также более десяти проектов общей стоимостью более триллиона рублей, рассматриваемых на предмет включения в план.

Как прокомментировал представитель Аркадия Ротенберга в телеграм-канале, область инфраструктурного строительства для бизнесмена остается ключевым бизнесом: «У нас есть релевантный опыт, и мне эта сфера крайне интересна. СП охватывают всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: от проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации. Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в этом секторе, а компании-участники СП получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого». Новый игрок, очевидно, сможет оперативно привлекать денежные ресурсы на реализацию крупных проектов. Исполнительный директор Стройпроектхолдинга Николай Спиридонов подчеркнул, что партнерство с ВЭБом обеспечит новые возможности для модернизации технологического оборудования и приобретения новой техники и технологий.

Интегрированное инфраструктурное предприятие планирует реализовывать также проекты в области строительства энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, поэтому заинтересовано в активах крупнейших игроков на этом «поле»: среди них ТЭК-Мосэнерго, «Трест Гидромонтаж», группа компаний «1520» и др.

Первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский отметил, что совместный проект может получить конкурентные преимущества для работы на зарубежных рынках: в то время как у многих строительных компаний нет финансовых возможностей для этого при наличии компетенций и технологий.

«Хотя у мировых игроков больше опыт, у российской компании есть шансы на получение ряда контрактов в других странах, ведь оно может не только выполнить работу, но и обеспечить финансирование, что иногда бывает гораздо важнее, – комментирует Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». – Весьма перспективным для нового СП представляется реализация сложных в техническом отношении проектов, которые могут быть выполнены в сотрудничестве с российскими компаниями обрабатывающего сектора, в первую очередь речь идет о разных секторах машиностроения. Например, совместное предприятие может построить электростанцию за рубежом, а оснастить ее оборудованием могут российские энергомашиностроители, причем от заказчика, возможно, не потребуется обеспечить финансирование на начальных этапах, что, несомненно, привлечет внимание потенциальных клиентов». Впрочем, понятно, что в условиях санкционного режима полноценной работы на мировых рынках ожидать не стоит - придется рассчитывать преимущественно на восточные страны. Есть и такой момент: ВЭБ традиционно нацелен на развитие внутри страны.

По мнению Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, будущему монополисту наиболее интересен будет российский рынок — работать здесь будет намного выгоднее. «Возможны только крупные проекты за рубежом – например, атомная электростанция, условно говоря, в Египте», – говорит он. Дело в том, что на внутреннем рынке огромная потребность в строительстве – как инфраструктуры, так и жилья. «Я уверен, что скоро они начнут выходить и на новые рынки – в том числе жилищного строительства, где необходимо выполнять огромную задачу выхода на ввод 120 млн квадратных метров в год, поставленную президентом. Ее могут решить как раз такие «монстры», как создаваемый ВЭБом и Стройпроектхолдингом игрок», — считает Остапкович.

Дмитрий Баранов считает, что для развития нового проекта было бы логично, если бы стороны не ограничивали друг друга в привлечении партнеров, то есть производитель работ сотрудничал бы с другими банками, а корпорация могла финансировать проекты других компаний. «Это позитивно скажется на их деятельности и операционных результатах, поможет, в случае необходимости, привлекать сторонние ресурсы для выполнения проектов совместного предприятия», – полагает эксперт.

Появление столь крупного игрока, естественно, станет ограничителем конкуренции, которая в российской экономике и без того не велика, отмечает Остапкович: «С другой стороны, это концентрация ресурсов, которые могут очень эффективно выстрелить. На уровне первых заявлений проект ВЭБа и Стройпроектхолдинга выглядит вполне разумным, а дальше все будет зависеть от реализации. У нас все-таки традиционно экономика скорее монопольная, это идет еще с советских времен. Если подходить с точки зрения риторики, то конкуренция является важным фактором, но в реальности, особенно сейчас, когда экономика находится в непростом периоде – то ли стагнация, то ли возможная рецессия – нужно решать задачи по развитию инфраструктуры силами крупных игроков».