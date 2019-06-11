Курс доллара: рубль ждет важное событие

Вечером 11 июня на Московской бирже курс доллара снижается к рублю. Происходит это уже четвёртый день подряд на фоне ожиданий, что ФРС США, возобновив смягчение денежной политики, зальёт мировые рынки дешевой ликвидностью. В частности, курс доллара обновил на торгах свой минимум за последние две недели, обвалившись сразу на 34 коп. за минувший день и на 99 коп. с начала месяца - до отметки 64,4450 руб. При этом европейская валюта просела на 25 коп., опустившись ниже 73 руб. впервые с 3 июня (72,9250 рубля).

По мнению одного из дилеров крупного западного банка, основная поддержка рублю идёт сейчас извне. Кроме того, он подчеркнул, что после слабых данных по рынку труда США за последний весенний месяц, рынки находятся в ожидании, что на своём ближайшем заседании, запланированном на 19 июня, ФРС, подаст какой-то сигнал о скорейшем понижении ставки.

Напомним, ещё на прошлой неделе Джером Пауэлл открыто заявлял о готовности «подпитать» экономику некими стимулирующими мерами, признав, что снижение процентных ставок является вопросом времени.

В настоящее время, как считает дилер, всё это продолжает играть на ослабление американской валюты и в тоже время поддерживает валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. В свою очередь в Промсвязьбанке, убеждены, что общее восприятие инвесторами рисков emerging markets останется основным двигателем для нацвалюты.

По мнению экономиста Nordea Татьяны Евдокимовой, которое приводит портал finanz.ru, в российские ОФЗ нерезиденты только в период с января по май 2019 года вложили более 10 млрд долл., увеличив тем самым свой портфель до исторического максимума в 2,48 трлн руб. При этом в этом месяце покупки продолжаются, порождая спрос на рубли, который продолжает поднимать курс выше. Во вторник, 11 июня индекс цен ОФЗ RGBI достиг максимума с июля 2018 года, составив 140,65 пункта. Неудивительно, что нерезиденты ставят на снижение ставки Центробанка уже на этой неделе - 15 июня.

Всё это формально работает против национальной валюты, сужая процентный дифференциал между ставками в долларах и рублях. В тоже время на ожиданиях смягчения всю предстоящую неделю будет держаться спрос нерезидентов на ОФЗ.

Впрочем, есть и более пессимистичные прогнозы по рублю. Как отмечают аналитики JPMorgan, Падение цен на нефть, ожидаемое сокращение «кэрри» и переоцененность рубля делают его все менее привлекательным. Доля российской валюты в модельном портфеле банка теперь опустилась до «ниже рынка», сообщает profinance.ru.

В ближайшие три квартала Банк России может трижды снизить ключевую ставку, и наиболее вероятно произойдет это в июне, сентябре, а также в начале следующего года. Это, а также слабая динамика цен на нефть спровоцирует сокращение рублевого «кэрри» и приведет к снижению российской валюты, считают JPMorgan.

С начала года рубль заметно подорожал и теперь с учетом озвученных выше перспектив выглядит заметно переоцененным, пишут эксперты банка. По их мнению, «справедливый» курс рубля находится на 11% ниже текущих уровней.

Прогноз JPMorgan по курсу доллара к рублю на конец третьего и четвертого кварталов текущего года составляет 67.