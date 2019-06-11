Самые острые темы: безопасность бизнеса и легальная оптимизация налогов на бизнес-форуме в Москве!

17 и 18 июля в Москве состоится бизнес-форум на тему: «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году». На 2-х дневном бизнес-форуме соберется 300 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в юридической и налоговой сферах, все возможные способы законной и легальной экономии на налогах и безопасности бизнеса в 2019 году!





Почему Вам стоит посетить бизнес-форум:

1. Как лучше поступить с НДС, и какие есть возможности его непрямого снижения и оптимизации в условиях тотального контроля со стороны государства.

2. Как легально снизить налог на прибыль, страховые, НДФЛ?

3. Как оптимизировать транспортный, земельный и налог на имущество?

4. Как легально обналичивать деньги?

5. Получите разбор ошибок «неправильной проведенной налоговой оптимизации» на реальных примерах.

6. Получите полный криминальный аудит своего бизнеса.

Спикеры бизнес-форума:

Дмитрий Шумейко — владелец группы компаний "Шумейко и Партнеры"; сохранил более 500 млн руб излишне начисленных налогов; сэкономил клиентам более 700 млн руб на налогах и взносах за последние 4 года.

Михаил Хазин — известный российский экономист и политолог; президент фонда экономических исследований.

Марат Саид-Галиев — практикующий консультант, предприниматель, в портфолио которого 70+ успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более 8 млн.$.

Сергей Шушин — управляющий Вusiness Life; эксперт в области продаж, найма, мотивации, управления персоналом; рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса» и «Книги рекордов России».

Место проведения: Holiday Inn Moscow – Seligerskaya, г. Москва, Коровинское шоссе, 10.

Узнайте подробнее на сайте: https://bit.ly/2IpP5fb

Звоните сейчас: 8 (495) 260-13-95

Организатор: Business Life