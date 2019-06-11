Курс доллара: топ-прогнозист рассказал, что будет с рублем

Курс доллара в понедельник снизился на 3 копейки - до 64,78 рубля, курс евро упал на 20 копеек - до 73,25 рубля. Российскую валюту поддерживали внешние новости о некотором снижении напряженности в торговой повестке. Тем временем, главный аналитик по развивающимся рынкам Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Пер Хаммарлунд, который стал лучшим прогнозистом Bloomberg по рублю, сделал новый прогноз по российской валюте. По мнению аналитика, для рубля, который уже не первый месяц возглавляет список лучших валют, действия главных игроков на нефтяном рынке важнее санкционных законов, принимаемых американскими сенаторами и конгрессменами.

Сейчас, при этом угроза ужесточения американских санкций против России несколько ослабла. Пер Хаммарлунд уверен, что соглашение по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлено и что это позволит рублю несмотря на недавнее ослабление оставаться на верхних позициях рейтинга лучших мировых валют.

«Думаю, что это падение (рубля на фоне снижения нефтяных котировок) будет временным,- подчеркнул в интервью агентству Bloomberg Хаммарлунд,- главным образом благодаря тому, что Саудовская Аравия и Россия пообещали ограничить добычу нефти, чтобы избежать ее переизбытка на рынках. Думаю, что они смогут так контролировать добычу нефти, что цены на нее начнут восстанавливаться в третьем и четвертом кварталах».

Торговцы нефти на днях получили новое напоминание о том, как торговая война США и КНР и угроза введения тарифов против мексиканских товаров может ударить по российским рынкам. Четырехдневное снижение цен на нефть марки Brent, самое сильное после 2016 года, остановило укрепление рубля. Однако, по словам высокопоставленного чиновника министерства нефти Саудовской Аравии, он уверен после переговоров в Петербурге в том, что соглашение ОПЕК+ будет продлено на вторую половину этого года. В прошлую пятницу нефть марки Brent уже продавали дороже 62 долларов за баррель.

Хаммарлунд прогнозирует, что российская валюта может ослабнуть к концу второго квартала до 66 рублей за доллар из-за торговой эскалации. По мере восстановления цен на нефть рубль в третьем квартале окрепнет до 65, а в конце четвертого – до 64,5 рублей за доллар.