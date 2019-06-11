«Цифра» и «Газпром нефть» создадут интернет 4.0 для НПЗ

«Газпром нефть» и компания «Цифра» договорились о создании совместного предприятия, которое займется разработкой цифровых продуктов для управления производством промышленных компаний. Соответствующее предварительное соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровых сервисов для интегрированного операционного планирования, мониторинга, контроля качества продукции и учета на НПЗ. «Мы объединяем свои усилия для того, чтобы предложить заказчикам в России и других странах принципиально новые цифровые продукты для управления процессами нефтегазодобычи и нефтепереработки. Главное их преимущество будет состоять в технологической инновационности и доказанном на реальном опыте экономическом эффекте в виде существенной экономии ресурсов и снижения потерь», — рассказал генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев.

Партнерами СП станут российские и зарубежные компании нефтегазовой и химической отраслей. Объединение цифровых компетенций «Газпром нефти» и «Цифры» позволит совместному предприятию стать уникальным игроком на рынке цифровизации предприятий в сфере добычи и переработки, мировой объем которого оценивается в 36 млрд долларов.

«Применение цифровых решений обеспечивает повышение эффективности нашего бизнеса за счет ускорения проектов и предоставления лучшего сервиса для клиентов. Эти технологии обладают большим потенциалом для всей отрасли, поэтому новое совместное предприятие позволит распространить лучшие практики на рынке, вовлекая новых партнеров в нашу цифровую экосистему», — отметил директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

«Газпром нефть» ведет собственную разработку интегрированных систем с 2017 года вместе с лидерами рынка ИТ. Новый этап технологического партнерства с компанией «Цифра» позволит развить уже накопленный опыт компаний в рамках совместной реализации проектов в области цифровизации нефтепереработки. В частности, укрепление сотрудничества обеспечит развитие современных информационных систем управления предприятием в области операционного планирования, динамического прогнозирования ключевых показателей, идентификации потерь, операционного учета, а также оптимизации управления энергоресурсами.