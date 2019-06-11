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Земля приближается к метеорному потоку Тауридов. Ученые предупредили об угрозе «Тунгусского события»

Москва, 11.06.2019
  • Земля приближается к метеорному потоку Тауридов. Ученые предупредили об угрозе «Тунгусского события»

YAY\TASS

Солнечная система – опасное место. В июне наша планета приближается к одному из таких опасных мест – огромному скоплению космических обломков и тел разных размеров, оставшихся после частичного или полного разрушения крупной кометы, возможно, кометы Энке. 

По расчетам астрономов, в первом летнем месяце Земля пройдет примерно в 30 млн километров от центра такого метеорного потока. Так близко наша планета не приближалась к этому опасному месту солнечной системы 44 года. 

Вообще-то, мы проходим относительно близко от метеорного потока Тауридов два раза в год – летом и в конце октября. Сейчас угрозы бомбардировки Земли метеоритами нет, а вот утверждать то же самое в ноябре 2032 года, когда наша планета пройдет прямо через центр метеорного потока, нельзя. 

Метеорный поток – третья угроза нашей планете после околоземных объектов и собственно комет. Считается, что именно тело из такого метеорного потока стало причиной Тунгусского взрыва 30 июня 1908 года. Взрывная волна повалила деревья на 2 тыс. квадратных километров тайги. Летом 1908 г. Земля, кстати, проходила через метеорный поток.  

  

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