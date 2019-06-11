Турция жёстко ответила США

Турция сделала жёсткое заявление, обвинив США в необоснованных нападках на её внешнюю политику.

По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, принятая накануне резолюция палаты представителей американского Конгресса США «Об обеспокоенности союзом США и Турции», содержит необоснованные нападки на внешнюю политику Анкары. При этом в МИД Турции убеждены, что эта резолюция является сильным ударом по доверию между двумя странами, передаёт РИА Новости.

«Мы считает, содержащиеся в резолюции нападки на нашу страну – необоснованные и несправедливые. Также неприемлемы заявления о готовности ввести санкции, угрозы и создание преград для двусторонних связей. Мы требуем уважать наши суверенные решения», – подчёркивается в заявлении МИД Турции.

Напомним, вечером 11 июня, палата представителей Конгресса США единогласно одобрила резолюцию, с призывом к Белому дому о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские ЗРК С-400. В Вашингтоне считают, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО.