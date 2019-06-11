Уголовное дело против журналиста Голунова прекращено

Уголовное дело против корреспондента интернет-издания «Медуза» прекращено.

Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, дело прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Уже сегодня Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава МВД РФ сообщил, что сотрудники полиции, задерживавшие корреспондента «Медузы», отстранены от работы. Все материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий полицейских, задержавших журналиста, переданы в СК РФ.

Также министр внутренних дел подчеркнул, что будет ходатайствовать перед главой РФ Владимиром Путиным об увольнении генерала Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина.