Украина собирается оштрафовать испанского консула

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в спортивных соревнованиях X-Waters и переплыл на байдарке Керченский пролив из Краснодарского края в Крым.

Украина, считающая Крым своей территорией, не смогла отреагировать на испанское вторжение на веслах.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», – официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.