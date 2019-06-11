Зеленский определился с главами МИД и разведки

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины Вадима Пристайко – карьерного дипломата, посла Украины при НАТО. Для утверждения нового главы внешнеполитического ведомства необходимо сначала уволить действующего министра – Павла Климкина. Однако парламент неделю назад отказался это сделать.
Главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Владислава Бухарева, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, а ныне народного депутата от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.