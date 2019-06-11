В Молдавии опасаются начала гражданской войны

Политический кризис в Молдавии может привести к вооруженному конфликту или даже гражданской войне, опасается депутат парламента страны от партии социалистов Богдан Цырдя.

Парламентарий связывает свои прогнозы с победой 24 февраля 2019 года на парламентских выборах пророссийской партии социалистов, лидером которой является президент страны Игорь Додон. Вслед за социалистами расположилась русофобская Демократическая партия Молдовы под предводительством олигарха Влада Плахотнюка. На третьем месте по количеству мест в парламенте находится правый проевропейский блок ACUM. Партийцам не удалось сформировать коалицию, поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

Из-за того, что блок ACUM выдвинул своего главу парламента Зинаиду Гречаного, а конституционный суд Молдавии в тот же день распустило парламент, отстранив президента Додона от власти и назначив исполняющим обязанности премьер-министра Павла Филипа, в стране создалась ситуация двоевластия.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев охарактеризовал назначение председателем парламента Молдавии Зинаиды Гречаный достойным выбором.