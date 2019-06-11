В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу

В пограничной службе ФСБ России сообщают, что, начиная с 12 июня меняются правила вывоза детей за границу. С завтрашнего дня заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребенка за рубеж нужно подавать в территориальные органы МВД, а не в погранслужбу, как это было ранее.

Если заявитель проживает за пределами России, то он сможет подать заявление в российские дипломатические представительства или консульские учреждения по месту постоянного проживания заявителя.

«С 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего», - подтвердили в ЦОС ФСБ.

Также меняются правила выезда за границу несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей или опекунов, согласие на выезд от второго родителя не требуется. Тем не менее, необходимо уточнить в консульстве страны, в которую выезжает ребенок, об их правилах пребывания детей.

В случае, когда несовершеннолетний выезжает из России без родителей и опекунов, ему необходимо иметь при себе паспорт и нотариально оформленное согласие родителей с указанием сроков выезда и страны назначения.

В случае, когда ребенок путешествует один, а кто-либо из родителей, опекунов подал заявление о несогласии на его выезд, несовершеннолетний пересечь границу не сможет.