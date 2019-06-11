В Сбербанке запустили сервис по получению наличных в банкомате без карты

Крупнейшая российская кредитная организация Сбербанк запустила новый сервис переводов, который позволяет получать наличные деньги в банкоматах Сбербанка без карт. Теперь для отправки перевода достаточно всего лишь указать номер мобильного или ФИО получателя, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

При этом пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить же деньги можно в любой момент при мощи «Сбербанк Онлайн», а получить наличные – в банкоматах банка, в которых установлена функция выдачи наличных. Для получения перевода необходимо будет указать секретный код из смс.

Также подчёркивается, что комиссия за использование нового сервиса составит 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей, что ниже чем при переводах в офисе наличными. В процессе операции кредитная организация передаёт отправителю и получателю денег всю информацию об изменениях статуса перевода.

Пока новый сервис действует в 27 регионах страны, которые входят в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка. При этом отмечается, что получить перевод можно по всей России. Как подчеркнули в пресс-службе Сбербанка, в самое ближайшее время сервис станет доступен всем клиентам банка.