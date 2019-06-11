Зеленский явился в суд

Сегодня Конституционный суд Украины начал рассматривать вопрос конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Зеленский принял решение лично отстаивать правомочность своего указа и уже прибыл на заседание суда.
Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский объявил о намерении провести досрочные выборы в парламент и спустя день подписал соответствующий указ. Основанием для роспуска Верховной Рады стало отсутствие коалиции, однако из-за недостатков украинского законодательства было сложно зафиксировать этот факт и ряд депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой отменить указ президента.