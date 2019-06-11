Зеленский зачищает регионы

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка провел брифинг, в ходе которого сообщил о намерении Зеленского «уволить или отстранить» глав 15 областных государственных администраций – Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

По действующему украинскому законодательству для увольнения глав регионов требуется представление кабинета министров. Неделю назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о внесении президенту представления об увольнении 13 председателей областных государственных администраций, но назвал каких именно. Раннее Зеленский, через своего пресс-секретаря, заявлял о необходимости полной замены руководителей всех 24 областей Украины