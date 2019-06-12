Америка бросилась вдогонку

Способ вызвать легкую нервозность

Американский производитель крылатых ракет и средств ПВО Raytheon Company и военно-промышленный конгломерат United Technologies Corporation (UTC) приняли решение объединить свои активы в единую структуру -- Raytheon Technologies Corporation. Ее рыночная капитализация превысит 120 млрд долларов, а годовая выручка составит от 74 млрд до 77 млрд долларов. Уже сейчас ясно: новая компания станет не только крупнейшим поставщиком военной продукции для Пентагона, но и, со временем, возглавит консолидированный список всех ведущих предприятий американского ВПК. И это уже взывало легкую нервозность со стороны властей США.

Так, Дональд Трамп прямо заявил, что хоть и не возражает против такого слияния, но не хочет, чтобы оно привело к снижению конкуренции, и уж тем более – к росту цен. «Это две прекрасные компании, я их очень люблю, но вместе с тем не хочу, чтобы конкуренция как-то страдала. Это нехорошо. У нас конкуренции и так уже нет», — говорит американский президент – «Если вы посмотрите на продуктовый ряд этих компаний, то увидите, что там есть пересечение сразу в нескольких сегментах. И это может стать поводом для беспокойства».

Более того, Трамп прозрачно намекнул, что может случиться, если новая компания все-таки решит задрать цены. «У нас уже было совместное производство Boeing и Lockheed Martin по истребителям F-22, но США перестали их закупать и выпускать как раз из-за непомерно высокой цены», — подчеркнул Трамп.

Ясно, что пропустить такие слова мимо ушей топ-менеджеры объединяющихся компаний просто не могли. Именно поэтому каждый из них на свой лад принялся доказывать, что ничего подобного не произойдет, а от самого слияния все выиграют.

«Только объединив усилия, мы получим непревзойденные технологии. Но самое главное то, что мы сможем в течение нескольких лет инвестировать в НИОКР в общей сложности приблизительно 8 млрд долларов. Это касается как разработок гиперзвуковых ракетных систем будущего, так и оружия направленной энергии, и новых комплексов для разведки, связи и обнаружения в оспариваемых средах, и даже систем защиты от кибернетических угроз», — заявил гендиректор UTC Грег Хейс, который через несколько месяцев возглавит Raytheon Technologies Corporation. А его будущий заместитель и нынешний глава Raytheon Company Томас Кеннеди, сообщил, что уже к четвертому году после закрытия сделки новая компания получит синергетический эффект в размере 1 млрд долларов. При этом только экономия на прямых издержках объединяющихся структур составит не менее 500 млн долларов в год.

Но это еще не все. По словам Томаса Кеннеди, в течение трех лет после завершения слияния компания намерена вернуть свои акционерам от 18 млрд до 20 млрд долларов. За счет чего это будет сделано, топ-менеджер уточнять не стал. Но, судя по всему, необходимые средства, по крайней мере частично, будут получены от продажи на открытом рынке непрофильных активов. Это, прежде всего, производитель лифтов Otis Elevator и компания Carrier, занимающаяся выпуском кондиционеров и разнообразного климатического оборудования. Эти структуры исключены из перечня активов Raytheon Technologies Corporation — они продолжат свою деятельность в качестве самостоятельных компаний.

Способ преодолеть сильное беспокойство

Уже известно, что штаб-квартира нового оборонного гиганта будет расположена в городе Уолтем в так называемом Большом Бостоне, где сейчас находится центральный офис Raytheon. Но ее структура претерпит некоторые изменения. Так, самыми крупными подразделениями новой компании (с выручкой порядка 22 млрд долларов каждое) станут производитель двигателей Pratt & Whitney и космических и авиационных систем Collins Aerospace. А вот ракетной техникой, системами ПВО и радарами займется Integrate Defense & Missile Systems и Intelligence, Space & Airborne Systems. Причем последнее со временем так или иначе планируется интегрировать в Collins Aerospace. Благодаря новым разработкам и оптимизированной производственной структуре новая компания надеется увеличить чистую прибыль почти до 9 млрд долларов.

Таким образом, остается главный вопрос: зачем двум и так преуспевающим компаниям американской оборонки потребовалось объединять усилия именно сейчас? Сами топ-менеджеры отвечать на него по существу категорически не хотели, а лишь ограничивались дежурными фразами о выгоде для своих акционеров. И в общем-то понятно почему.

Не секрет, что США всегда были уверены в тотальном превосходстве своих истребителей в воздушном пространстве потенциальных противников. Именно поэтому должного внимания средствам противовоздушной обороны там не уделялось. Так, в арсенале Пентагона есть переносные зенитно-ракетные комплексы для противодействия низколетящим целям и есть системы ПВО дальнего действия типа THAAD и Patriot PAC-2/3 (последние как раз и выпускает Raytheon), но почти нет комплексов для поражения аэробаллистических целей на средней дистанции.

Более того, эффективность систем Patriot вызывает немало вопросов. Эти ЗРК стоят на вооружении Саудовской Аравии, которая часто использует их для перехвата йеменских баллистических ракет типа Scud. Но если верить даже открытой статистике вооруженных сил ближневосточного королевства, то примерно из двух десятков ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду и окрестностям за последние два года, перехватить удалось не более 15. Причем каждая противоракета стоит не менее 3 млн долларов. Такое положение вещей все чаще заставляет монархии Персидского Залива искать американским системам ПВО альтернативу. И наши С-400 подходят для этого как нельзя лучше. Заметим, что Саудовская Аравия и Катар не раз публично выражали намерение начать переговоры с Россией по поводу приобретения С-400, но всякий раз были жестко наказаны окликом из Вашингтона.

Тем не менее, очевидно, что российские системы ПВО, как и новые гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал», рано или поздно все-таки проникнут на оружейный рынок Ближнего Востока, особенно если американцам нечего будет предложить взамен. Именно поэтому едва ли не главной целью слияния UTC и Raytheon является скорейшее создание эффективных аналогов С-400 и «Кинжал».

Крупнейшие оборонные компании США

Место Название Выручка в млрд долларов* 1 Boeing Co 101 2 Raytheon Technologies Corporation 74** 3 Lockheed Martin 53,7 4 General Dynamics 36 5 Northrop Grumman 30

*По итогам 2018 года

**Суммарные показатели объединенной компании

Источник: «Эксперт»