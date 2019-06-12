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Победители стипендиальной программы по системной биологии ФМИ и Сколтеха рассказали о своих проектах

Москва, 12.06.2019
В новом кампусе Сколтеха состоялась IV церемония награждения победителей Программы поддержки молодых ученых по системной биологии. Победители – молодые российские ученые – проводят исследования в области системной, клеточной и молекулярной биологии.

Грант рассчитан на три года, ежегодный размер финансовой поддержки составляет не менее 600 000 рублей. Полученные средства ученые могут расходовать по своему усмотрению: на участие в международных научных конференциях, поездки в партнерские лаборатории, реактивы и публикации в научных журналах.

Отбор стипендиатов программы проходит на конкурсной основе. Из 22 поданных заявок члены совета программы выбрали пять лучших. Дипломы победителям вручили профессор Константин Северинов, директор Центра наук о жизни Сколтеха, профессор Далия Коэн, руководитель исследовательского центра Beryllium, и профессор Мануэль Пайтч, главный исполнительный директор по научно-исследовательской работе компании ФМИ. Основным критерием успешности проектов являются публикации в рецензируемых научных журналах и доклады на международных конференциях.

Профессор Мануэль Пайтч, старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе компании ФМИ, отметил: «Поддержка развития науки и высшего образования – один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании во всем мире, и, в частности, в России. Мы рады внести свой вклад в развитие российской науки, оказывая поддержку молодым российским ученым. Не секрет, что российская наука – одна из сильнейших в мире, в стране работают сотни научно-исследовательских организаций, а российские ученые ежегодно становятся авторами множества научных публикаций. Потенциал российской науки действительно впечатляет. И здесь наши усилия важны для того, чтобы российские ученые имели возможность продолжать заниматься наукой высочайшего уровня».

С момента запуска программы в 2016 году гранты получили уже 20 ученых. Программа реализуется при поддержке аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Подробнее о программе можно узнать на сайте Сколковского института науки и технологий.

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