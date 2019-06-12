Трамп назвал «лучшую альтернативу» «Северному потоку-2»

Президент США Дональд Трамп назвал лучший способ, который позволит снизить влияние России в энергетической сфере в Европе. По его мнению, поставки сжиженного природного газа из США в ЕС позволят вытеснить Россию с европейского рынка.

Дональд Трамп заявил также, что Вашингтон готов ввести санкции против участников "Северного потока-2". По словам Трампа, блокировка строительства газопровода Белым домом защищает Берлин от Москвы.

Германия платит России миллиарды евро, но США может предложить больше - значительные запасы СПГ, считает Трамп. "Я думаю, что это реальный выход", - подчеркнул американский лидер после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.



Вместе с тем, Трамп надеется, что у США будут прекрасные отношения с Россией, Германией и другими странами.



Глава Белого дома также заявил о поддержке США проекта строительства газопровода Baltic Pipeline из Польши в Данию, «который диверсифицирует поставки топлива в Европе».