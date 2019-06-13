Алкоголь и сигареты планируют продавать только в спецмагазинах

Минздрав России поддерживает идею о переносе продажи алкоголя и табака в специализированные магазины. Как подчеркнули в ведомстве, в обычных торговых точках этих товаров не должно быть. Как сообщил автор законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов, главная цель документа «снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции», пишут «Известия».

«Около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления», — сообщил парламентарий.

Минздрав уже подготовил отзыв правительства на данный проект, который был внесен в Госдуму в январе текущего года. Если документ вступит в силу, то алкогольная и табачная продукции исчезнут с прилавков обычных магазинов и будут продаваться в специальных супермаркетах, куда вход несовершеннолетним будет закрыт. Авторы законопроекта предлагают закрепить данные ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

Против нового документа выступают ФАС и Минэкономразвития. В ведомствах опасаются, что ограничения повлекут за собой уход с рынка добросовестных участников и приведут к закрытию магазинов, а на употребление табака и алкоголя существенного влияния не окажут.