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Чубайс предложил ввести в России новый налог

Москва, 13.06.2019

Анатолий Чубайс – глава «Роснано» – считает, что в России необходимо ввести новый налог. По его словам, речь идёт об углеродном налоге, который позволит стимулировать промышленников снижать выбросы в атмосферу вредных веществ. При этом Чубайс пояснил, что согласно плану действий российского Кабмина по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, нашей стране просто необходима система государственного учёта объёмов вредных выбросов, передаёт РИА Новости.

Глава «Роснано» также напомнил, что в ЕС уже работает правило, по которому весь импорт, при производстве которого выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом.

«Если пока нам удаётся проскочить данную развилку с налогом, считая, что мы всех умнее и всех в этом вопросе переиграли, то через несколько лет выяснится, что Россия сама себе закрыла экспорт, в том числе регулируемый ОПЕК. А это уже очень неприятная, я бы сказал чувствительная или даже болезненная штука», – отметил он.

Поэтому, по мнению чиновника, сначала необходимо разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос о введении нового налога, на первом этапе, ставки которого должны быть минимальными.

На инициативу Чубайса уже отреагировали в Госдуме. Как считает Валерий Селезнёв – первый заместитель председателя комитета по энергетике нижней палаты российского парламента – налог на выбросы углекислого газа промышленными предприятиями в РФ водить нельзя. По его мнению, это, прежде всего, касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов.

«Чубайс же предлагает один из вариантов ухудшения положения – обложить налогом то, что у нас, наоборот, должно получать всевозможные льготы», – резюмировал депутат.

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