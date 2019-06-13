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Cihan Turkish Steak & Kebab

Москва, 13.06.2019
Аркадий Новиков и шеф Джихан Дениз открыли трехэтажный ресторан турецкой кухни Cihan Turkish Steak & Kebab
  • Cihan Turkish Steak &amp; Kebab

Новый турецкий ресторан Аркадия Новикова – это гастрономическая концепция построенная на сочетании аутентичных рецептур, любовно собранных из разных уголков страны, и современных кулинарных трендов; около двух десятков видов стейков и эксперименты с влажным вызреванием мяса; воплощение двадцатилетнего опыта новой фигуры на российской гастросцене – шеф-повара Джихана Дениза.

До приезда в Москву Джихан Дениз был бренд-шефом первой стейкхаус-концепции Турции – основанной в 1965 году ресторанной сети Günaydın Steakhouse. Под его руководством был 21 ресторан и собственная фабрика Günaydın.

Стиль шефа, для которого характерны сейчас и обилие ароматов, и достижение вкусов при помощи локальных трав и специй, и выверенные до каждого градуса рецептуры приготовления мяса, и театральные подачи, формировался с 14 лет.

Джихан зачастую покидает открытую кухню ресторана, чтобы выйти в зал,  лично пообщаться с гостями и устроить настоящее гастрономические шоу.

В Турции к мясу относятся с сакральной точки зрения, и шеф никому не доверит его выбор. Он сам ездит к поставщикам, следит за вызреванием, разжигает мангал исключительно на березовых углях – «так аромат гуще», и знает точное количество «переворотов» для правильного кебаба.

В меню Cihan, названного в честь самого шефа,  можно найти и стейки от классических до альтернативных, и Wet Aged из собственного шкафа вызревания, неотъемлемые для турецкой кухни кефте из рубленого мяса, блюда на углях, мезе с невесомыми лепешками прямиком из тандыра, донеры и дюжину кебабов – да, тут влюблены в мясо! Джихан Дениз искусно разрушает стереотипы и, к примеру, вместо привычных бургеров готовит лукум-версию с карамелизированным луком по секретному рецепту с щедрой порцией чеддера (840 р.) или фирменный бургер от шефа с 450-граммовой котлетой (650 р.).

Карта напитков также отражает концепцию аутентичности проекта. Для приготовления одного только чая «Мешаля» привезли машину из Турции, а сам процесс занимает около 40 минут. В барном меню можно найти и классический айран, и традиционный турецкий лимонад, и кофе по-турецки. В алкогольную карту вошли граппа, коктейли на игристом, больше десятка ликеров и пара листов крепких дистиллятов.

Дизайн проекта разрабатывала Мария Жукова (Марани, Burger & Pizzetta и др). Интерьер Cihan – спокойная и одновременно цепляющая взгляд эклектика и много воздуха: когда особенно жарко, витринные окна второго этажа собираются «гармонью» и превращают зал в открытую площадку, отдельная лестница ведет 3 этаж, где вскоре заработает просторная терраса,  стены ресторана украшают ростовые картины, зеркала, огромная голова быка высотой в два этажа, а грубые индустриальные детали фабричного стиля уравновешивают покатые кожаные кресла и парящие под потолком люстры.

Cihan – это идеальное место для свидания, семейных встреч, деловых переговоров и банкетных мероприятий с панорамным видом на Новый Арбат.

Cihan Turkish Steak & Kebab 

ул. Новый Арбат, 21.

Тел: +7 (495) 787 75 88

https://www.novikovgroup.ru/restaurants/cihan/

https://www.facebook.com/cihansteakandkebab

https://www.instagram.com/cihansteakandkebab/

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