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Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»

Москва, 13.06.2019
  • Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»

DPA/TASS

Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2". Зеленый свет от Дании до сих пор не получен, несмотря на то, что прошло уже больше года с момента подачи заявки на прокладку газопровода, пишет baltnews.ee.

Ссылаясь на заявление компании Bech-Bruun, которая выступает адвокатом "Северного потока–2", газета Politiken пишет, что промедление агентства энергетики Дании с решением по строительству газопровода через территориальные воды вблизи Борнхольма приведет к тому, что Россия потребует компенсацию от Копенгагена.

Ситуация с прокладкой "Северного потока–2" на территории Дании до сих пор остается неясной. К тому же, МИД страны уже третий год рассматривает заявку со стороны компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток–2".

Россия может подать в суд иск с целью получить компенсацию за затягивание выдачи разрешения, полагают юристы.

Ранее председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер описал действия Дании, как противоречащие европейскому законодательству, поскольку Дания стала единственной европейской страной, не давшей разрешения на строительство "Северного потока–2" в своих территориальных водах. Проект уже получил одобрение от Швеции, Финляндии и Германии.

Дания сейчас рассматривает 2 заявки на строительство газопровода по разным маршрутам по разные стороны от острова Борнхольма, основной - к югу от острова, альтернативный - к северо-западу. В августе 2018 года компания Nord Stream 2 была вынуждена подать заявку на строительство по альтернативному маршруту.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что газопровод будет достроен в 2019 году, а газ по нему пустят уже 1 января 2020 года.

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