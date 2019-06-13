Санкции против России раскололи Германию

В Германии приближаются очень важные земельные выборы, а противоречия между восточной и западной частями страны еще никогда после объединения страны не были такими сильными и глубокими, как сейчас, сообщает издание Welt. В частности, политики из земель, расположенных на территории бывшей ГДР, призывают отменить экономические санкции против России.

В минувшие выходные «отличился» несмотря на членство в консервативном Христианско-демократическом союзе (CDU) премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который после возвращения из Петербурга, где он встречался на Экономическом форуме с президентом Владимиром Путиным, призвал к отмене санкций ЕС против России.

«Россия стратегически важный партнер,- написал Кречмер в Twitter.- Для улучшения отношений нам нужно отменить санкции».

Кречмер пошел против линии партии. При поддержке ФРГ, правительство которой возглавляет CDU, Евросоюз недавно продлил санкции против России до 31 июля.

«Ни о каких изменениях в экономическом сотрудничестве не может быть и речи до тех пор, пока Россия не изменит свою политику в отношении Украины»,- объяснила позицию правящей партии в этом вопросе в интервью газете Bild ее нынешний лидер Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Объем торговли между ФРГ и Россией в 2013-16 гг., по данным правительства Германии, сократился на 40%. Особенно спад ощущается в шести восточногерманских землях, сохранивших достаточно прочные экономические, культурные и идеологические связи с Россией.

В целом политический истеблишмент Германии Кречмера за его «крамольные» призывы отменить санкции осудил. На его защиту встали несмотря на принадлежность к разным партиям лидеры восточных земель.

«Мы на востоке Германии имеем отличный от большинства западных немцев взгляд на отношения с Россией»,- подчеркнул премьер-министр Бранденбурга и член Социал-демократической партии (SPD) Дитмар Войдке в интервью Bild.

Войдке тоже выступает за отмену антироссийских санкций. Улучшение отношений между Россией и Германией согласно недавнему опросу, проведенному Welt, поддерживают 58% немцев. Это средняя по стране цифра, на востоке она значительно выше. Например, в Мекленбурге-Передней Померании сторонников отмены санкций, по словам премьера Мануэлы Швесиг, временного председателя SPD, 80%.

Директор Восточногерманской деловой ассоциации (OAOEV) Михаэль Хармс считает, что Германия должна попытаться снять хотя бы часть санкций в случае изменения политики России в отношении Украины. Это, считает он, позволит остановить разворот России к Китаю, невыгодный не только для восточных земель, но и всей остальной Германии.