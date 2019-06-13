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Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота

Москва, 13.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота

Сергей Карпухин/ТАСС

В Гисметео опубликовали новый, подкорректированный прогноз погоды на ближайшие две недели в России. Согласно данным метеорологов, холодные арктические воздушные массы вернут погоду в Европейской части страны к климатической норме.

При этом синоптики сообщают уже на этой неделе и до конца следующей облачную, но очень комфортную погоду в Твери (плюс 21-23), Пскове (22-24), Новгороде Великом (23-25) и во Владимире (24-26).

А в период с 24 по 30 июня здесь будет властвовать мощный циклонический фронт, который ещё понизит температурные показатели в среднем на 5-6 градусов. Также пройдут осадки, местами сильные. Они, как предполагают в Гисметео, могут сопровождаться очень мощными порывами ветра и громом.

Прогноз погоды на 14 дней в Крыму

Испортится погода в Крыму. В период с 16 по 30 июня почти на всей территории полуострова будут идти кратковременные дожди с грозами, которые могут быть очень высокой интенсивности. Мешать безмятежному отдыху отпускников и привычной жизни местного населения будут порывы ветра до 15 метров в секунду, а в некоторых районах Крыма они усилятся до 18-20 метров. Это приведёт к волнению на море. При этом температурный фон сохраниться на высоком уровне. Максимальные температуры воздуха будут колебаться в пределах 27-32 выше нуля, в горных районах полуострова – на уровне плюс 22-25; минимальные – от 17 до 22 градусов тепла.

Гисмето. Прогноз погоды на 14 дней в Санкт-Петербурге и Москве

До конца месяца будут продолжаться климатические сюрпризы в Петербурге и Москве. Так, в Северной столице на климатическую обстановку окажут чувствительное влияние сразу два атмосферных фронта. Один из них уже сформировался над Арктикой, другой – придёт в город на Неве в 20-х числах июня с берегов Балтийского моря. Поэтому всё следующую неделю синоптики обещают в Санкт-Петербурге плюс 22-24, высокую облачность. Осадки ожидаются ближе к следующим выходным.

С приходом балтийского циклона станет прохладнее. Средняя температура 24-30 июня составит 18-19 градусов. Резко упадёт и атмосферное давление, чаще будут выпадать осадки, а в последние дни первого летнего месяца петербуржцев ожидают гроза, мощные раскаты грома, молнии и ливни.

В Москве климатические сюрпризы уже начались. После аномальной жары, когда даже в ночные часы воздух прогревался до 20-22 градусов, в ночь на 13 июня столбики термометров упали до плюс 6-8. Никто явно не ожидал такого поворота. По данным Гисметео, предстоящей ночью станет ещё холоднее – всего до 3-5 выше нуля. При этом в Подмосковье воздух может остыть до плюс 1-2. К выходным температурный фон в регионе стабилизируется (плюс 20-23 – днём и 12-14 – ночью). В субботу, 15 июня ожидается дождь, местами сильный. В воскресенье, 16 июня будет облачно с прояснениями.

Всю следующую рабочую неделю средняя дневная температура в Москве составит 25 выше нуля. Ночью будет свежо – плюс 14-15. К выходным (22-23 июня) может потеплеть до плюс 27-28, в субботу, 22 июня ожидаются небольшие осадки. С 24 по 30 июня температура вновь вернётся к климатической норме, составив привычные для последней декады июня плюс 22-24.

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