Счетная палата посчитала деньги в кармане главного покупателя

Неконкурентны и непрозрачны

Согласно выводам Счетной палаты (СП), опубликованным в мониторинге ведомства за 2018 год, уже пять лет в системе закупок нет значимых положительных изменений. Так, говорится в сообщении на сайте СП, результаты проверок показали, что система государственных и корпоративных закупок функционирует с низкой эффективностью и низким уровнем конкуренции. Основные нарушения наблюдаются в сфере определения и обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

С 2014 по 2018 годы уровень конкуренции практически не изменился и составил по 44-ФЗ около трех заявок на один лот, по 223-ФЗ – менее двух заявок на лот. А более 50% (по сумме) от общего объема гос- и муниципальных закупок приходится на закупки у единственного поставщика. От объема корпоративных закупок те, что осуществляются неконкурентными способами, составляют и вовсе 94%.

«В рамках 44-ФЗ действует только рекомендательный порядок применения методов обоснования НМЦК. В рамках 223-ФЗ норм, содержащих единый порядок обоснования цены договора, вообще нет. Также отсутствуют ресурсы, содержащие достоверные источники референтных цен для расчета НМЦ контракта или договора, что влечет видимые риски их завышения», — заявил на коллегии Счетной палаты аудитор Максим Рохмистров.

Помимо этого, отдельные 44-ФЗ нормы противоречат друг другу или положениям, которые действуют в других сферах деятельности. Постоянное усложнение законодательства в сфере закупок приводит к росту издержек, как заказчиков, так и участников закупок, что негативно сказывается на привлекательности системы госзакупок. Хотя именно государство – один из немногих заказчиков в стране, у которого покупательская способность в последние три года растет.

«Всего, по данным отчетов заказчиков, в 2018 году заключено договоров на общую сумму в 24,2 трлн рублей. При этом в ЕИС размещена информация о заключенных договорах на 16,7 трлн рублей. То есть, в ЕИС отсутствуют данные о договорах на сумму около 7,5 трлн рублей. В 2017 году объем договоров, о котором в ЕИС отсутствовала информация, был более чем в два раза меньше – 3,4 трлн рублей», — заявил Максим Рохмистров.

Нацпроект по госзакупкам

Данные Счетной палаты на самом деле свидетельствуют о высоком уровне коррупции в сфере муниципальных и государственных закупок, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так, самыми распространенными, 74,6% всех выявленных нарушений, оказались нарушения при определении начальной максимальной цены контракта. Российское законодательство в сфере государственного, муниципального и оборонного заказа, в первую очередь 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривает, что закупка должна производиться с учетом в том числе и интересов заказчика, который стремится приобрести товары или услуги, максимально полно отвечающие его требованиям, на максимально выгодных для него условиях.

Таким образом, делает вывод аналитик, завышение НМЦК не может отвечать интересам заказчика, государства, муниципалитета, государственной компании и т.д., и может являться признаком наличия сговора между заказчиком и поставщиком и коррупционной схемы, которая чаще всего подразумевает наличие договоренности о возврате части суммы, полученной подрядчиком представителю заказчика.

Кстати, отмечает Илья Жарский, ФАС в рамках своих полномочий по борьбе с картельными сговорами проявляет достаточно высокую активность, и в 2018 году количество возбужденных службой дел по «картельным» статьям выросло на 13% до 768. Самими проблемными при этом оказались закупки, связанные с дорожным строительством и закупкой медикаментов и медицинского оборудования - на них пришлось в общей сложности 45% всех выявленных сговоров.

К сожалению, указывает эксперт, изменения в федеральном законодательстве, в частности, вступившие в силу летом 2018 года поправки в 223-ФЗ, расширившие возможности заказчиков проводить «скрытые» закупки, информация о которых не размещается в Единой информационной системе, не формирует предпосылок для снижения числа нарушений в сфере государственного, муниципального и оборонного заказа.

Сфера закупок бюджетными организациями и госкомпаниями – традиционно одна из наиболее коррумпированных в российской экономике, признает руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Это связано со всё большим «огосударствлением» хозяйства, усилением монополизма, огромными объёмами операций в данных секторах. И уверен Евгений Удилов, одно только наведение порядка в данной сфере, совершенствование законодательства и контроля за его выполнением способно привести к экономии и росту ВВП, сравнимому чуть ли не с любым нацпроектом.