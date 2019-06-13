Китайские банки меняют шкуру

Торговая война начала влиять на китайскую банковскую систему, и если крупные банки Поднебесной вполне в состоянии выдержать возросшую нагрузку, то с игроками меньшего масштаба не все так просто.

Напомним, что 24 мая китайская регуляторная комиссия банкинга и страхования (CBIRC) взяла на себя управление банком Baoshang (Внутренняя Монголия) с активами в 83 млрд долларов по причине «серьезных кредитных рисков». После чего нацбанк Китая провел его докапитализацию. Фактически ситуация аналогична нашей истории с Бинбанком и «Открытием». Отметим, что дыра в бюджете Baoshan банка явилась следствием действий его мажоритарного акционера — китайской компании Tomorrow Holding. Наблюдатели говорят, что Baoshan и Tomorrow Holding — представители теневой банковской системы Китая, о которой вообще мало что известно. И вот теперь якобы китайское правительство отрабатывает методы работы против этого теневого банкинга и подпольных финансовых систем.

«Мы видим, что консолидация в банковском секторе [Китая] продолжится», — рассказал Reuters старший директор в S&P Global Ratings Гарри Ху. По его словам,«более мелкие банки несут более концентрированные риски из-за торговых трений. И это побудит их к слияниям более активно.

Несмотря на то, что официальные китайские власти заявляют, что санация банка Baoshang была единичным случаем, аналитики полагают, что проблема более серьезна, чем кажется. Как минимум еще один банк может последовать за Baoshang. Bank of Jinzhou.

Коммерческий банк из провинции Ляонин с активами 105 млрд долларов не только не отчитался по своей деятельности за прошлый год, но и разорвал контракт со своими аудиторами из Ernst & Young. Это уже выглядит весьма угрожающе. По оценке Reuters, как минимум 18 более мелких чем Baoshang банков (647 млрд долларов совокупных активов) задержали свои отчеты, а в ряде случаев регулятор направил своих представителей для контроля — и это может свидетельствовать о начинающемся системном кризисе.

Однако ждать от китайской банковской системы «эффекта домино» все же не стоит. Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский говорит, что беспокоиться нет смысла. «В целом банковская система Китая достаточно надежна, и по-видимому, будет надежней российской, — сказал ученый «Эксперту». — Во всяком случае, с момента первой реформы банковской системы в 1956 года деньги у вкладчиков ни разу не изымались, а курс юаня к доллару за тот период времени менялся незначительно, не как у рубля».

По словам Андрея Островского, банковская система КНР построена следующим образом: во главе — Народный банк Китая с правом эмиссии юаня (выполняет функции ЦБ). Далее идут отраслевые банки — Торгово-промышленный банк, Сельскохозяйственный банк, Банк Китая (внешнеторговые операции), Банк коммуникаций. Следом идет «десятка» т.н. «политических банков», которым выделяются средства из различных источников для стратегических проектов.

«Baoshang Bank входит в этот список. Судя по всему, не пошел какой-то проект, на который были распространены санкции. Плюс у многих китайских крупных фирм имеются большие корпоративные задолженности перед банками, но госдолг невелик», — подытоживает г-н Островский.