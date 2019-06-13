Украина готовится к новой программе МВФ

Заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готовится к запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. «В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень» - сказал Гончарук.

29 мая этого года миссия МВФ досрочно покинула Киев, поскольку не с кем было договариваться о сотрудничестве. Новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки правительства и роспуска парламента. Главный спонсор предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский публично требовал разрыва отношений с МВФ и объявления дефолта по долговым обязательствам.

Без новых кредитов от МВФ страна столкнется с долговым кризисом. Украинский госдолг составляет 60% от ВВП, но главная проблема состоит не в размере долга, а в его цене. Коммерческие займы обходились Украине от 7% до 10% в валюте и около 18% в гривне. Сотрудничество с МВФ позволит рефинансировать эти спекулятивные займы под меньший процент.