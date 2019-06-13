Начальник Генштаба ВСУ сделал заявление по Керченскому проливу

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в четверг, что пока Киев не планирует проход военных кораблей в Азовское море, все решения "будут приниматься взвешенно". При этом он добавил, что Украина не собирается "сдавать позиции в Азовском море", сообщает BBC.

По словам начальника Генштаба ВСУ, сегодня этот вопрос не стоит в повестке.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать <...> Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Хомчак.

По утверждению начальника Генштаба ВСУ, уровень угрозы для Украины в Азовском и Черном морях не уменьшился, "потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".