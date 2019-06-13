Россия и Украина планируют обмен заключенными

В Москве состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.

Комментируя итоги встречи Денисова в своем Facebook написала: «Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех. Поэтому, мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий».