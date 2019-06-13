Пекин призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела Китая

Гэн Шуан – официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства – призвал ЕС не вмешиваться в дела КНР. По его словам, Пекин выражает недовольство и протест в связи с заявлениями Брюсселя о поправках к закону об экстрадиции, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее в Брюсселе опубликовали заявление, выразив в нём свою солидарность с жителями Гонконга, которые обеспокоены относительно поправок к закону об экстрадиции. В случае их одобрения парламентом, они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. В ЕС убеждены, что это очень чувствительный вопрос с потенциальными последствиями и для граждан Евросоюза.

В свою очередь в МИД КНР выразили решительный протест в связи с заявлениями ЕС. По словам официального представителя ведомства, события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая.

«Поэтому никто и никогда не имеет никакого права вмешиваться в это. Мы надеемся, что в Брюсселе будут более объективно относиться к законному процессу внесения поправок и прекратят вмешательство во внутренние дела нашей страны», – резюмировал Гэн Шуан.