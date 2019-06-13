Кредитка для егеря

Ольхон — остров на Байкале, куда обязан приехать каждый турист, оказавшийся у великого озера. Здесь живет всего 1700 человек, а в сезон остров принимает до 124 тыс. туристов. При этом быт на Ольхоне медленное перестраивается на современный лад: до 2006 года здесь не было даже электричества, до сих пор нет асфальтированных дорог. Добраться до Ольхона можно паромом или по льду зимой. Первый и пока единственный на острове банк — на почте — появился лишь год назад. А вместе с ним современные финансовые услуги и терминал, с помощью которого можно и наличные снять, не выезжая с острова, и почтовые услуги оплатить.

Согласно прогнозам Банка России, доля безналичных платежей в нашей стране по итогам 2019 года увеличится на 10 процентных пунктов и достигнет 65%. По данным ЦБ, в конце прошлого года безналичные расчеты в стране обогнали по размеру рынок наличных платежей. Причем если в России динамика перехода в безналичный оборот составляет 4–5% в год, то в европейских странах движение не превышает и 1%. По доле безналичных расчетов мы уже обгоняем Европу, а в будущем отрыв станет еще больше.

Существенная доля безналичных платежей в общем обороте товаров и услуг для такой страны, как Россия, — это огромное достижение как Центробанка, так и отдельных банковских структур. И дело не в доверии к банковским институтам и платежным картам. Главная проблема России — ее неосвоенность ее бескрайних территорий и нехватка инфраструктуры: дорог, мостов, связи. Если в таких мегаполисах, как Москва или Санкт-Петербург, установить банковские терминалы и банкоматы не сложно, то дотянуть онлайн-линию для POS-терминала туда, где нет даже автомобильного сообщения, и завезти туда наличные деньги — это действительно скорее миссия, нежели коммерция. Однако заняв нишу «полевого» банкинга, то есть банкинга, работающего в отдаленных точках, Почта Банк имеет шансы стать одним из лидеров российской банковской сферы.

Сейчас Почта Банк, обладая гигантской сетью обслуживания, занимает 27-е место в стране по активам — 394 млрд рублей. Банк растет двузначными темпами и, обладая такими конкурентными преимуществами, в ближайшие годы ворвется в топ-20 российской банковской системы. Согласно стратегии банка, уже к 2023 году количество его клиентов превысит 20 млн человек (а это каждый шестой россиянин старше 18 лет). Банк ставит перед собой задачу за пять лет войти в число лидеров рынка по масштабу лояльной клиентской базы и стать лучшим провайдером современных финансовых услуг для широких слоев населения и бизнеса в РФ.

Финансы в лесу

Рынок безналичных платежей играет важную роль в экономике страны. Во-первых, это обеление бизнеса, дающее сбор налогов и выстраивание инвестиционной среды, повышение конкуренции и в конечном счете рост качества услуг. Во-вторых, это ускорение денежного обращения: важный макроэкономический фактор, заставляющий каждый конкретный рубль в экономике работать эффективнее. «Установка POS-терминалов и развитие безналичного оборота способствуют развитию экономики, увеличению количества рабочих мест и собираемости налогов. Рост безналичных платежей на 10 процентных пунктов добавляет экономике порядка 0,5 процента ВВП», — говорит первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

Почта Банк — молодая, активно растущая банковская структура. В отличие от крупных банков, специализирующихся на корпоративном секторе и жителях мегаполисов, Почта Банк выбрал нишу банковского сервиса для жителей удаленных территорий — мест, где коммерческим банкам невыгодно открывать свои офисы. Таких мест много, и отсутствие фининститутов и инфраструктуры ведет к тому, что в глубинку финансовые услуги проникают медленно. Например, егерю, живущему в лесу и получающему зарплату, просто невыгодно иметь карту и счет в банке, так как даже для простейших операций часто нужно ехать в другой город за десятки, а то и сотни километров город. И именно на обслуживание людей, живущих в этих небольших и удаленных населенных пунктах, и нацелен Почта Банк.

Идея «выстрелила». За три года существования банка клиентская база увеличилась до 11 млн человек, филиальная сеть составила более 18 тыс. точек присутствия примерно в 7800 городов и поселков. Для сравнения: ближайший конкурент, Сбербанк, имеет 14 тыс. подразделений по всей стране. Чистая прибыль Почта Банка в первом квартале этого года выросла более чем в два раза — до 846 млн рублей против 385 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности банка по МСФО. Чистый операционный доход увеличился на 31%, до 10,7 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 33%, до 6,6 млрд рублей.

Сейчас Почта Банк активно интегрируется в инфраструктуру «Почты России». Так, по итогам первого квартала 2019 года банк установил 53 тыс. POS-терминалов более чем в 37 тыс. почтовых отделений. «С помощью POS-терминалов можно снять наличные, используя карту любого банка, пополнить счет в нашем банке, оплатить почтовые услуги. Это превращает терминалы в своеобразные мини-банкоматы, — говорит Георгий Горшков. — Банк ставит перед собой цель обеспечить практически стопроцентное покрытие отделений почтовой связи в перспективе двух-трех лет».

Банк на вырост

Во многих развитых странах банки, интегрированные в национальные почтовые службы, входят в число крупнейших финансовых институтов. Например, почта и банк интегрированы во Франции, Германии, Великобритании. В Китае Почтовый банк был создан в 2007 году. Сейчас он пятый по размеру в стране.

За основу российский почтовый банк взял японскую модель. «У японцев системный подход: они отлично решили задачу интеграции почты, банка и страховых услуг. У нас примерно та же концепция», — рассказывает президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. Однако, по его словам, модель Почта Банка была придумана исходя из многолетнего опыта работы в розничном банкинге. «А потом мы поехали в Японию и с гордостью убедились, что она очень сильно похожа на крупнейший по объему депозитов банк в мире — Japan Post Bank», — рассказывает г-н Руденко. Но в некоторых сегментах молодой российский почтовый банк имеет все шансы превзойти именитого японского коллегу. Так, Japan Post Bank только начинает заниматься кредитованием. А у Почта Банка в этом сегменте большой опыт, накопленный еще Лето Банком.

Именно на базе активов и компетенций Лето Банка появился российский Почта Банк, когда в 2016 году два крупных государственных игрока — «Почта России» и группа ВТБ создали совместное предприятие. Банк ВТБ и «Почта России» владеют по 49,99% акций банка, еще две акции принадлежат господину Руденко. В результате сделки родился новый игрок российского банковского рынка, способный конкурировать на устоявшемся рынке банкинга в России.

Беря на себя социальную задачу — обеспечить население финансовыми услугами, Почта Банк еще и способствует развитию почтовой сети в стране, а также увеличению дохода почтальонов. По итогам 2018 года более 32 тыс. сотрудников «Почты России» были агентами банка и получали за это вознаграждение. Максимальная сумма такой выплаты составляет уже более 63 тыс. рублей в месяц. Кроме того, до 2023 года банк выплатит «Почте России» виде инфраструктурного платежа 54 млрд рублей.

Сезон на Ольхоне длится всего пару месяцев, но этим летом туристы, которые приедут на Байкал, смогут пользоваться всеми преимуществами современного финансового мира.

Иркутск — Москва