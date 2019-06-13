Польша ожидает наплыва гастарбайтеров из Белоруссии

Польше стоит готовится к наплыву белорусских гастарбайтеров, предупреждает газета Rezcpospolita.

Издание уточняет, что наплыв граждан Белоруссии, желающих найти работу в Польше, начался 2−3 года назад. До этого главным направлением трудовой миграции из Белоруссии была Россия.

СМИ сообщает, что только в 2017 году из Брестской области в Польшу выехало в шесть раз больше граждан Белоруссии для работы, чем годом ранее. Главной причиной издание называет низкие зарплаты в стране. В Польше они в четыре раза выше, чем Белоруссии.

Сообщается, что в последний год в Польшу из Белоруссии выезжает все больше врачей, преподавателей и научных работников. Раньше преобладали только кроме низкоквалифицированные работники.

В этой связи в Польше в 2-3 раза за последние годы выросло количество фирм для найма белорусских работников. Сегодня их насчитывается около 50.

Газета сообщает, что помимо Польши граждане Белоруссии охотно едут для работы в Прибалтику. Однако польский язык более простой для белорусов в изучении, как сообщает издание. Часть белоруссов имеют в Польше свой бизнес, поскольку процедура регистрации своего предприятия здесь намного проще, чем в Белоруссии.