Поставки российского газа в ЕС могут сильно сократиться

Поставки в ЕС жидковаты

Российский сжиженный природный газ (СПГ) востребован на мировом рынке, при этом спрос на него наблюдается в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), передает Finmarket со ссылкой на ежегодный статистический отчет ВР. Так, в прошлом году в страны АТР Россия экспортировала около 12,5 млн тонн СПГ, из них чуть больше половины в Японию. Поставки также осуществлялись в Китай, Индию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд и Пакистан.

В общей сложности в 2018 году Россия экспортировала 24,9 млрд кубометров в год (около 18 млн т СПГ). В рамках проекта «Сахалин-2» было произведено 11,4 млн т СПГ. «Ямал СПГ» отчитался об экспорте в 2018 году 113 партий, или 8,4 млн тонн СПГ. При этом на европейский рынок было поставлено около 5 млн тонн российского СПГ, или порядка 10% всего закупленного СПГ. Крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе стала Великобритания — 25% (1,2 млн т), это составляет лишь 2% потребления газа страной. Далее идет Франция — 22% (1,1 млн т), Испания — 13% (0,7 млн т), Бельгия — 12% (0,6 млн т), другие страны Евросоюза — 29%.

Пока же крупнейшим поставщиком СПГ в Европу остается Катар — 32%, 2-е и 3-е места делят Алжир и Нигерия — по 17%, Россия — на 4-м месте с долей 10%, следом идет Норвегия (6%). США заняли 6-е место с долей в 5%. Прошлый год также отмечен и такими "экзотическими" направлениями поставок российского СПГ, как Канада и Аргентина — по 73 тыс. тонн, Бразилия — 150 тыс. тонн, Египет — 220 тыс. тонн.

Газовая трансгрессия

Важно понимать, комментирует статистику эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, что Россия стала заниматься СПГ совсем недавно, однако прогресс на лицо: если в 2017 году на страну пришлось 4% от всего европейского рынка, то в 2018 году уже 10%. У Москвы нет иного выбора, как активно развивать новые направления. Несмотря на прогнозируемый рост потребления топлива в ЕС в ближайшие годы, большинство экспертных агентств предрекает сокращение поставок из России с текущих 200 млрд куб. м. до примерно 130 млрд куб. м. к 2040 году.

Подобные расчеты, на первый взгляд, могут показаться странными, ведь Газпром из года в год бил очередные рекорды по объемам экспорта. Тем не менее, отмечает эксперт, важно помнить, что компания смогла достигнуть столь выдающихся результатов в основном за счет снижения активности конкурентов: Алжира, Норвегии и Нидерландов. Теперь на рынок приходят новые игроки: мировой экспорт СПГ может вырасти на 35% до 650 млрд куб. м. уже в ближайшие три года, а через 15 лет его доля в экспорте газа должна увеличится до 52%. Не стоит забывать и про скорое появление нового газопровода Южный газотранспортный коридор (бывший Набукко в сокращенном виде, идущий из Баку в Южную Европу).

Таким образом, делает вывод Геннадий Николаев, Россия вынуждена активно сокращать отставание в новой сфере. К 2025 году должны быть реализованы новые проекты от крупнейших отечественных игроков: Балтийский СПГ, Владивосток СПГ и Калининград (Газпром), Арктик СПГ-2 и Криогаз-Высоцк ( Новатэк), Дальневосточный СПГ (Роснефть) и другие. В результате чего к 2030 году экспорт должен вырасти до 65 млн тонн.

Конкуренция на рынке будет усиливаться. Во-первых, США стали уделять Европе гораздо большее внимание, из-за снижение маржинальности на азиатском рынке, который ранее являлся для них приоритетным. Во-вторых, предложение СПГ растет быстрее спроса и уже через три года прогнозируется перенасыщение рынка: 650 млрд куб. м. против 460 млрд куб. м. В подобных условиях основная битва будет происходить между Россией и США за второе место — позиция Катара в ближайшие лет 5 выглядят достаточно прочной.

Рынок СПГ все больше становится похожим на нефтяной

По прогнозам министерства энергетики РФ, к 2030-2035 годам Россия сможет выйти на уровень производства СПГ 100-120 млн тонн в год и занять на мировом рынке долю в 15-20%. И, считает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, потенциально большой спрос на СПГ может появиться в Китае, так как торговая война с США мешает закупкам СПГ у этого основного торгового партнера Китая, а потребность в данном ресурсе сохраняется. Правда, есть вопросы и по устойчивости этого спроса, скажем, через 3-5 лет. Но Индия тоже может быть перспективным рынком.

Пожалуй, считает эксперт, главная характеристика текущего состояния мирового рынка СПГ — это высокая неопределенность и волатильность. Дело в том, объясняет он, что многие страны, в том числе Россия, США, Катар, Австралия, заявляют о готовящихся масштабных проектах, но почти не принимают конечных инвестиционных решений. То есть, экономика вроде бы рассчитывает на эти растущие объемы поставок СПГ, но если дополнительные мощности построены не будут, после 2023 года может наступить дефицит.

Впрочем, полагает Алексей Антонов, от дефицита выиграют производители СПГ за счет роста цен. Ямал СПГ именно потому и поставляет газ «в самые экзотические уголки мира», потому что конкуренция на рынке растет, Ямал борется за покупателя. Катар, к слову, один из самых сильных игроков на этом рынке, он занимает 32% на рынке СПГ Европы, а Россия пока только 10%. Наши проекты в СПГ — это страховка на случай, если США удастся воспрепятствовать российским трубопроводным проектам, хотя это и кажется на текущей стадии невероятным, но такая страховка обязательна. Рынок СПГ все больше становится похожим на нефтяной, не по объему, но по характеру, волатильности, цикличности.