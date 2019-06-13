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Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

Москва, 13.06.2019
Действующее предприятие с многолетней историей — Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
  • Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

Общая площадь главного корпуса — 52728 кв. м, площадь земельного участка — 189 806 кв. м, кадастровый № 24:54:0102009:17.

Завод специализируется на изготовлении металлоконструкций пролетных строений мостов, дорожных и мостовых металлических ограждений, антенно-мачтовых сооружений, строительных металлических конструкций и прочих видов металлоконструкций. Предприятие оснащено необходимым для производства оборудованием, завод имеет заготовительный, сборо-сварочный цеха, цех антикоррозионного покрытия и комплектовки, участок контрольной сборки и готовой продукции и отгрузки, а также заводскую лабораторию.

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ВСЗМК имеет аттестацию для производства опор ВЛ ЛЭП (35–750 кВ) ДЗО ПАО «Россети», положительное заключение Центра ИССО ОАО РЖД на производство мостовых конструкций, заключение на производство металлоконструкций ЛЭП, ПГС, металлических мостов, антенных опор, для нужд ЗАО «Ванкорнефть» («Роснефть»).

Заказчиками завода являются крупнейшие федеральные и краевые предприятия — ОАО «Трансмост, ОАО «Сибмост», ЗАО «Богучанская ГЭС», Региональная строительная компания. Продукция используется на объектах НК «Роснефть», «Ванкорнефть», корпорации «Трансстрой» и т. д.

 

Сведения о торгах и контакты

Электронная площадка:

www.alfalot.ru

Организатор торгов: ООО «Банкротфорум.ру»

Контактное лицо: Чередник Григорий Геннадьевич, заместитель генерального директора — директор по правовым вопросам АО «КрасЭКо».

 

 8 (902) 940-98-29

 gcherednik@kraseco24.ru

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