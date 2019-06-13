Путин уволил двух генералов МВД РФ в связи с делом журналиста Голунова

В связи с делом корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова глава российского государства Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных офицеров полиции. Речь идёт об увольнении генералов МВД РФ, которых ходатайствовал снять с должности руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

Как передаёт официальный сайт Кремля, в отставку отправлены глава Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного Главка МВД РФ генерал-майор Юрий Девяткин и руководитель Управления внутренних дел по ЗАО Москвы генерал-майор Андрей Пучков.



Напомним, корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. При досмотре в его рюкзаке, а также при обыске в квартире были якобы обнаружен несколько пакетов с наркотиками. Сам журналист утверждал, чо их ему подбросили.

Вечером 8 июня решением Никулинского районного суда Москвы Голунов был отправлен на два месяца под домашний арест. Его обвинили в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Это дело вызвало большой общественный резонанс, его комментировали в Кремле, Госудме и Совфеде. Кроме того, задержание журналисьа привело к акциям протеста. 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью участия Голунова в инкриминируем ему преступления.