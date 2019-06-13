Роспотребнадзор рассказал, как определить опасный интернет-магазин

Роспотребнадзор составил рекомендации по определению опасных интернет-магазинов, где вместо настоящих продавцов могут скрываться мошенники, сообщает сайт ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора советуют в первую очередь обращать внимание на цены, если они очень низкие, то это повод насторожиться. Подобный прием часто использую аферисты для заманивания доверчивых покупателей.

Также ведомство предупреждает, что не стоит поддаваться на слова вроде «спешите купить», «акция», «голландский аукцион», «количество ограничено» и прочие завлекающие лозунги

Также должно насторожить покупателя предложение со стороны продавца сделать предоплату через неизвестную платежную систему или на банковскую карту, выданную на имя частного лица. Специалисты ведомства предупреждают, что, переводя деньги таким образом, Вы не имеете никаких гарантий возврата суммы на ваш счет. Нужно помнить о том, что отсутствие возможности курьерской доставки или самовывоза товара также выглядят подозрительно.

Лучше отдавать предпочтение магазину, где есть возможность забрать товар при личном визите на пункт выдачи или склад, поскольку мошенники могут предоставить вам поддельные квитанции об отправке товара.

Опасно связываться и с интернет-магазином, который на своем сайте не предоставляет информацию об организации или индивидуальном предпринимателе. Обратная связь, предоставленная только одним телефоном, также должна выразить подозрение. В любом случае лучше проверить сведения о магазине через интернет, резюмирует Роспотребнадзор.