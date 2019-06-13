Вход/Регистрация Подписка

Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа

Москва, 13.06.2019

Российские учёные разработали уникальный многослойный композитный материал, который предназначен для производства тепловыделяющих элементов ядерных реакторов нового типа

Это трёхслойный материал, состоящий из хромсодержащей стали, ванадиевого сплава и хромсодержащей стали. Его уникальность заключается в очень высокой коррозионной и радиационной стойкости, а также в простоте изготовления и последующей обработки, передаёт пресс-служба Томского государственного Университета.

Напомним, в настоящее время в основном используются реакторы на быстрых нейтронах, которые более эффективны и безопасны, чем реакторы на тепловых нейтронах. При этом, как отмечают учёные, радиационные нагрузки на конструкции в реакторах нового поколения значительно выше. Поэтому для их работы необходимо использовать специальные материалы.

Разработанный российскими учёными композит как раз идеально походит для таких реакторов, так как отличается повышенной жаропрочностью, очень высоким сопротивлением к статическим динамическим и радиационным нагрузкам, а также позволяет обеспечивать радиационную и коррозионную устойчивость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации в условиях замкнутого ядерного цикла.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    2. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
    3. Россия останется без «новой» Лиги чемпионов
      Россия останется без «новой» Лиги чемпионов
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама