Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа

Российские учёные разработали уникальный многослойный композитный материал, который предназначен для производства тепловыделяющих элементов ядерных реакторов нового типа

Это трёхслойный материал, состоящий из хромсодержащей стали, ванадиевого сплава и хромсодержащей стали. Его уникальность заключается в очень высокой коррозионной и радиационной стойкости, а также в простоте изготовления и последующей обработки, передаёт пресс-служба Томского государственного Университета.

Напомним, в настоящее время в основном используются реакторы на быстрых нейтронах, которые более эффективны и безопасны, чем реакторы на тепловых нейтронах. При этом, как отмечают учёные, радиационные нагрузки на конструкции в реакторах нового поколения значительно выше. Поэтому для их работы необходимо использовать специальные материалы.

Разработанный российскими учёными композит как раз идеально походит для таких реакторов, так как отличается повышенной жаропрочностью, очень высоким сопротивлением к статическим динамическим и радиационным нагрузкам, а также позволяет обеспечивать радиационную и коррозионную устойчивость конструкций при сверхвысоких параметрах эксплуатации в условиях замкнутого ядерного цикла.