Российские ВВС нанесли удары по террористам по просьбе Турции

Российские самолеты нанесли четыре удара по террористам в провинции Сирии Идлиб, сообщает Минобороны России. Атаки были совершены по просьбе Турции из-за нарушения террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» «режима тишины», который был установлен по договоренности между Москвой и Анкарой на территории Идлибской зоны деэскалации.

В ночь на 13 июня террористы в разрез с соглашением обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции. В целях обеспечения безопасности своих военных турецкая сторона передала России координаты бандформирований, снабдив данные просьбой атаковать позиции террористов в данном районе. По результатам обстрела российские военные уничтожили крупные формирования террористов и их артиллерию в районах Докмак и высоты Джебель-Таверта.

Ранее сообщалось об уничтожении крупного скопления боевиков российскими ВКС совместно с ВВС Сирии в провинции САР Хама.