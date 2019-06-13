Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ уже до конца недели

Уже в самое ближайшее врем наша страна может сформировать свою парламентскую делегацию на июньскую сессию ПАСЕ. По словам представителя Совета Федерации, который пожелал остаться анонимным, это может произойти ещё до конца этой недели, передаёт РИА Новости.

При этом собеседник агентства не стал пока называть и фамилии парламентариев, которые могут войти в состав российской делегации.

В свою очередь депутат нижней палаты парламента Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что фракции Госдумы собирается обсудить вопрос ПАСЕ и затем рассмотреть его на заседании Совета Думы.

Между тем сенатор Константин Косачёв подчеркнул, что руководство двух палат российского парламента на днях собирается принять решение по участию делегации РФ в работе ПАСЕ.