Россия пообещала ответные меры на размещение беспилотников США в Польше

Франц Клинцевич – российский сенатор – заявил, что наша страна примет необходимые ответные меры в связи с решением Вашингтона разместить на территории Польши беспилотники США. По его мнению, решение Белого дома ещё больше обострит ситуацию в Европе, не меняя при этом соотношение сил на континенте, передаёт РИА Ноости

«Естественно, ответные меры мы примем и поверьте, они будут очень чувствительными, – подчеркнул Клинцевич. – У меня вообще складывается мнение, что США как будто специально делают так, чтобы отношения между нашими странами деградировали как можно сильнее, становились всё хуже и хуже. Неужели американские власти не понимают, что такими решениями они приближают точку невозврата».

Кроме того, Клинцевич убеждён, что размещение американской эскадрильи на территории Польши не нужно, прежде всего, Варшаве.

«Им сейчас вообще никто не угрожает. А получается, что Польша в случае конфликта готова принять на себя удар. К тому же речь может идти как о разведывательных, так и об ударных беспилотниках», – резюмировал сенатор.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наша страна очень обеспокоена решением Варшавы и Вашингтона разместить эскадрилью беспилотников в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на территории этого восточноевропейского государства эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.