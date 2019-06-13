Россияне рассказали, на что готовы потратить $1млн

Большинство россиян в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов хотели бы вложить деньги на обучение и медицину для себя и близких, сообщает исследование холдинга «Ромир». Желающих потратить выигрыш в лотерею на предметы роскоши, квартиры и автомобили за последние 13 лет значительно убавилось.

«Четверть россиян вложила бы выигранный миллион в себя и в своих близких», — сообщает исследование.

Тратится на жилье и предметы роскоши готовы 24% респондентов. В 2006 и 2012 эта цифра составляла 33%. 18% опрошенных сообщили, что хотели бы стать рантье, открыть вклад в банке и жить на проценты.

При этом холдинг отмечает, что желающих вложиться в собственное дело выросло за последние 9 лет в полтора раза. Последний опрос показал, что открыть свой бизнес готовы 15%, что говорит о возросшей уверенности граждан России в себя, как в бизнесменов.

5% респондентов готовы потратить деньги на путешествия, менее 4% хотели бы пожертвовать деньги на благотворительность. И лишь 1% наших сограждан готов вложиться в развитие науки и техники. Уточняется, что в опросе принимали участие 1,5 тыс россиян старше 18 лет.