Росстат назвал регионы России с самой высокой рождаемостью и смертностью

Регионами с самой высокой смертностью за прошлый год стала Москва, в которой в общей сложности умерли 122 тысячи человек, и Московская область. За год в этом регионе скончалось 92 тысячи человек, передает Росстат. Далее следует Краснодарский край (67 тысяч) и Санкт-Петербург (59,8 тысячи). На последнем месте пятерки регионов с самой высокой смертностью - Свердловская область, где ушли из жизни 58,5 тысячи человек.

Городом с самой высокой рождаемостью также признана Москва. В 2018 году в российской столице родилось 132,1 тысячи детей. Далее следует Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку регионов - лидеров по рождаемости Тюменская область.

В общей сложности в России в прошлом году родилось 1,6 миллиона человек, умерло — 1,8 миллиона, сообщает Росстат.

Ранее сообщалось, что в России в 2018 году впервые за 10 лет смертность превысила рождаемость.