Сферические дома: шаг в будущее

В этом выпуске мы далеко от Москвы не уехали — с Сергеем Прелом, основателем компании «Лотос дом», мы встретились в ближнем Подмосковье.

Сергей строит энергоэффективные сферические дома по собственной технологии, которая позволяет делать это быстро и дешево.

Предложения о сотрудничестве от Сергея Прелова

Если вы производите что-то новое, современное, энергоэффективное — например, это могут быть компании, занимающиеся ветровой энергией, пассивной энергетикой и не только (важно, чтобы ваше ноу хау можно было применить для реализации новых возможностей энергоэффективности в домах), Сергей готов покупать ваши технические решения и использовать их в своих домах.

Он также Сергей заинтересован в партнерах, которые могут предложить свои услуги в области предоставления земли, чтобы совместно реализовывать готовые дома.

Еще одно направление сотрудничества — партнерство с теми, кто заинтересован в создании купольного поселка — для жилья, для размещения отелей, для чего угодно, возможности использования сфер ничем не ограничены.

О том, чем сферические дома отличаются от прямоугольных и как строить бизнес, который реально приносит пользу, смотрите в нашем новом видео.