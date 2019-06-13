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Курс доллара: надвигается «идеальный шторм»

Москва, 13.06.2019
  • Курс доллара: надвигается «идеальный шторм»

DPA/TASS

Курс доллара снижается в четверг к основным валютам на фоне растущей торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Увеличение вероятности снижения процентных ставок в США снижает спрос инвесторов на американскую валюту, пишет Рейтер.

Индекс доллара снова опустился ниже важной отметки 97,00 - 96,91.

Курс доллара находится под давлением эскалации американо-китайского торгового конфликта, который, как опасаются аналитики, может привести к спаду мировой экономики.

Эти опасения усилились, поскольку последние статистические данные указывают на проблемы в мировой экономике. Инфляция в Китае замедлилась в мае, а чиновники ФРС США ведут себя все более осторожно. Все это увеличивает шансы на снижение ставок в США.

Согласно прогнозу Fed watch от CME, вероятность снижения ставки в США на следующей неделе составляет 18% и 68% - в июле.

“Это идеальный шторм для доллара, и это также снижает аппетит к риску на рынке в целом”, - сказал старший аналитик ActivTrades в Лондоне, Рикардо Евангелиста.

Снижение курса доллара в последние дни происходит на фоне заявлений президента США о недооцененности евро. Другими факторами давления на курс доллара стали атаки хозяина Белого дома на ФРС и ее денежно-кредитную политику.

Риторика Трампа вызывает опасения, что торговые трения между США и Китаем будут усиливаться.

"Комментарии (Трампа) о евро поддерживают наше мнение о том, что речь идет не только о Китае”, - заявили стратеги Brown Brothers Harriman. В ноябре США снова вернутся к вопросу о введении тарифов на автомобили из Европы и Японии, поясняют аналитики.

Тем временем, курс доллара снизился на предпраздничных торгах во вторник на 22 копейки - до 64,56 рубля, однако в четверг рубль окажется под давлением заявлений Трампа в среду о готовности ввести санкции против "Северного потока-2".

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