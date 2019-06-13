США предоставят Украине 695 млн долларов

«На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше 695 млн. долларов. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь» - заявил экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Однако конечное решение о сумме помощи остается за Конгрессом США.

В 2018 календарном году США предоставили Украине помощи более чем на 2 млрд долларов.